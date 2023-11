Operação Fechando o Cerco resulta em cinco prisões, em Belém

Duas ações realizadas na noite de sexta-feira (24) resultaram em cinco prisões na região metropolitana de Belém. Tudo ocorreu por meio da Operação “Fechando o Cerco”, deflagrada por policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão Águia, que prenderam um casal por tráfico de drogas e outros três homens por porte de arma branca.

Conforme a PM, por volta das 19h30, a equipe realizava o patrulhamento no bairro da Campina, mais precisamente na feira do açaí, e teriam se deparado com um homem que fazia o uso de tornozeleira eletrônica. O suspeito, ao ver a aproximação das viaturas, tentou fugir mas foi rapidamente alcançado e abordado. Os agentes realizaram uma busca pessoal no homem e encontraram 40 porções de substância que aparentava ser oxi.

Continuando as rondas ostensivas pela capital, os policiais viram uma mulher que já seria conhecida por ter envolvimento com comércio de entorpecentes. Dessa maneira, decidiram realizar uma abordagem na suspeita e, ao ser realizada uma revista pessoal, foram encontrados 39 porções de substância semelhante à cocaína.

Além disso, na mesma noite, os agentes ainda abordaram outros três homens que estariam em atitude suspeita em locais já conhecidos por serem considerados ‘área vermelha’. Durante a revista pessoal aos suspeitos, foram encontrados três armas brancas que possivelmente seriam usadas para cometer atos ilícitos pela cidade.