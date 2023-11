‘Mula’ do tráfico é interceptada com mais de 30 quilos de drogas em Terra Santa

José Ribamar Ferreira foi preso na quinta-feira (23) após ser flagrado com mais 30 quilos de drogas dentro de uma lancha em Terra Santa, no Pará. Ele veio de Manaus e tinha como destino o município de Santarém, no oeste do estado.

Durante fiscalização na embarcação, os policiais encontraram o entorpecente dentro de uma mala. Após o flagrante, o suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Terra Santa.

De acordo com o site O Impacto, José Ribamar, que estaria sendo usado como “mula” do tráfico, deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas e associa​ção para o tráfico.