Operação de recaptura de foragidos e prisão preventiva resulta em oito autuados, em Belém

Uma grande operação para cumprir mandados de prisão e de recaptura de foragidos foi realizada na manhã desta sexta-feira (10), na Grande Belém. Até o momento, oito pessoas foram autuadas por estarem evadidas do sistema penal. A ação ocorreu no âmbito da operação “Papillon”, deflagrada pela Polícia Civil, através da Seccional do Comércio, com o apoio da Polícia Militar.

O objetivo da operação é cumprir decisão da Vara de Execuções Penais de Belém, que emitiu os mandados de recaptura e de prisão preventiva contra investigados considerados evadidos do sistema prisional. A ação também foca na repressão de delitos de furto, roubo e tráfico de entorpecentes. Os oito capturados já estão sob custódia do Estado.

Para realizar a ação foram destacados mais de 50 agentes e 15 viaturas. A ação está em andamento na Grande Belém. “É uma operação de suma importância, feita em pontos estratégicos onde estavam ocorrendo maior número de furtos e roubos. Contamos ainda com apoio da população por meio do Disque-Denúncia que resultou no êxito com essas prisões”, afirma o delegado titular da Seccional do Comércio, Arthur Nobre.