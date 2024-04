Traficantes foragidos do sistema penitenciário paraense são presos pela PCPA no Rio de Janeiro

Em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Pará (PCPA) conseguiu prender dois homens foragidos do sistema penitenciário paraense por tráfico de drogas, na terça-feira (16), em Niterói (RJ). "Um dos investigados, além de atuar no tráfico de entorpecentes no Complexo do Salgueiro, tinha uma relação de confiança com o líder criminoso da comercialização de drogas de São Gonçalo (RJ), que integra uma das maiores facções do Rio de Janeiro", informa o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

A dupla, considerada de alta periculosidade, ainda exercia função de liderança no gerenciamento das ações de uma facção criminosa do Pará. Os dois homens chefiavam sequestros e extorsões contra comerciantes. Um dos envolvidos possuía um mandado de prisão em aberto.

Os traficantes, de 31 e 23 anos, vinham sendo monitorados há dois meses e foram abordados em um momento de lazer, desarmados e acompanhados de suas namoradas na Praia de Itaipu, região oceânica de Niterói. Policiais da Delegacia de São Gonçalo participaram das prisões. Após os procedimentos cabíveis, os presos são mantidos à disposição do Poder Judiciário.