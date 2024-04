Operação de combate ao tráfico de drogas prende três homens na Feira da Ceasa, em Castanhal

Três homens foram presos por tráfico de drogas nesta segunda-feira (22/04) na Feira da Ceasa, em Castanhal, nordeste paraense. A operação Saturação, como foi denominada, também teve como objetivo combater a comercialização de objetos roubados no local. Os trabalhos foram deflagrados pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio das equipes da Superintendência da 3ª Região Integrada de Segurança Pública e Defesa Social.

Os suspeitos Everton Moisés Silva e José de Ribamar Gomes de Queiroz foram detidos em cumprimento a mandados de prisão expedidos pelas comarcas de Castanhal e C​apanema, respectivamente, devido à prática de crimes de roubo. Além disso, Abner Haymon Leite da Costa, evadido do sistema prisional, foi recapturado durante a operação.

Todos foram encaminhados ao Sistema Penitenciário do Pará e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar e localizar outros possíveis suspeitos ligados aos homens presos.

Denuncie

Quaisquer informações que ajudem as autoridades policiais podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.