Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Castanhal

Uma mulher identificada como Agda Lídia Pereira de Sousa, de 21 anos, foi presa por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (18), no bairro Proprira, em Castanhal, no nordeste paraense. Com ela foram apreendidas 24 porções de pedras de óxi, 5 porções de maconha, uma porção de cocaína, além de uma quantia em dinheiro. A jovem foi encaminhada para a Seccional de Castanhal, onde foi autuada em flagrante. Segundo a PC, ela não tinha passagem pela polícia.

Em menos de um dia, essa foi a segunda prisão por tráfico de drogas no município. Agentes da Delegacia do Centro de Castanhal, com o apoio da equipe de São Francisco do Pará, efetuaram a prisão em flagrante de um casal, na última quarta-feira (17). Segundo as investigações, eles utilizavam a própria casa para comercializar os entorpecentes.

Na ocasião, foram encontradas 26 porções de substância análoga à maconha, uma quantia em dinheiro e apetrechos usados na fabricação das drogas. Um mandado de prisão pelo crime de roubo também foi cumprido contra um dos suspeitos. Após cumprirem as medidas de praxe na delegacia, o casal foi colocado à disposição da Justiça.