Homem é preso por transmitir HIV a mulheres e abusar de adolescente

Um homem de 45 anos foi detido nesta quinta-feira (18) sob a acusação de transmitir deliberadamente o vírus HIV para mulheres em Farroupilha, cidade localizada a aproximadamente 113 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O caso

De acordo com informações do delegado Ederson Brilhan, entre as vítimas está uma adolescente de 13 anos, que é vizinha do suspeito. Segundo o site UOL, a jovem alegou estar sendo vítima de abuso sexual há mais de um ano.

A Polícia Civil afirma ter confirmado pelo menos mais dois casos envolvendo o mesmo suspeito, enquanto outros três estão sob investigação.

A investigação que levou à prisão do indivíduo começou há aproximadamente quatro meses. Segundo relatos do delegado, a adolescente em questão buscou atendimento em uma unidade de saúde local, onde foi diagnosticada com o vírus HIV, responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Após o alerta da saúde municipal, as autoridades policiais foram acionadas. "Embora tenha negado qualquer envolvimento com a adolescente, o suspeito admitiu ser portador do HIV há vários anos", explicou Ederson Brilhan.

O homem foi detido sob a acusação de estupro de vulnerável e transmissão intencional de doença grave.