Operação da Segup realiza prisões e apreensões em Icoaraci

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) iniciou uma operação focada em intensificar ações de segurança e combate à criminalidade em Belém. Denominada “Ory” (sorriso, em tupi-guarani), a operação envolve mais de 300 agentes de segurança municipais, estaduais e federais, e iniciou no distrito de Icoaraci.

No primeiro dia da operação, dois foragidos do sistema penitenciário foram recapturados por agentes das Polícias Militar e Federal. Além disso, foram apreendidas 40 petecas de maconha e um veículo, que havia sido roubado. Duas pessoas monitoradas com tornozeleiras eletrônicas quebradas também foram encaminhadas para procedimentos.

A operação prossegue, com o intuito de cumprir mandados judiciais, instalar barreiras de fiscalização, ordenar o trânsito, apreender entorpecentes, entre outras ações necessárias no combate ao crime. Equipes da Segup, Polícias Militar, Civil, Científica, Detran, Seap, Polícia Federal e Semob integram as ações que seguem por tempo indeterminado, sendo avaliada diariamente, para o realinhamento das ações necessárias.

Além das ruas da capital, a operação também deve fazer ações nas ilhas, rios e furos do entorno da cidade. Foi montado um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) móvel, na rua Oito de Maio, esquina da Avenida Augusto Montenegro, para organizar as operações, que atuarão nos distritos de Icoaraci e Outeiro, no primeiro momento. O Centro reunirá diuturnamente os pontos focais das forças de segurança para monitoramento, alinhamento de ações e tomada de decisão. o CICC móvel também servirá para atender a comunidade para o registro de ocorrências

De acordo com o secretário da Segup, Ualame Machado, o objetivo da operação é “reforçar o combate à criminalidade, manter a presença policial e reduzir os índices de criminalidade. Ele completa, lembrando que a operação “segue posteriormente para outros bairros e regiões do estado conforme nosso mapeamento de inteligência realizado diariamente”.

Além do CICC móvel, a população que deseje realizar alguma denúncia pode utilizar o telefone 181 e a Iara, inteligência artificial da Secretaria, por meio do Whatsapp 91 98115-9181, com garantia de sigilo e anonimato.