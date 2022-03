Operação 'Rota' prende seis pessoas por tráfico de drogas em Rurópolis

A Polícia Civil do município de Rurópolis, sudoeste do estado, deflagrou nesta quinta-feira (10) a Operação 'Rota', com o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas e desvendar a autoria de homicídios ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro no município. A ação foi realizada nas zonas rural e urbana do município e resultou nas prisões de seis pessoas.A operação conjunta teve o apoio de policiais civis e militares de Placas, Itaituba e distrito de Castelo dos Sonhos (Altamira).

Na zona urbana, uma medida cautelar foi cumprida contra Gerônimo de Lima Alves. Ele é investigado pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios. Também foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e posse ilegal de munições Valdicley Pereira de Aquino. Com ele foram apreendidas petecas de crack e munições. De acordo com a polícia, as munições são do mesmo calibre da arma usada para matar Erisvaldo Leite Neto e balear Carlos Henrique no mês de janeiro deste ano no município.

A imagem mostra um policial e uma das pessoas que foram detidas na operação (Polícia Civil de Rurópolis)

Já na zona rural, na comunidade de Divinópolis, foram presos em flagrante o trio Zelinda de Goes Oliveira, Carlos Goes Oliveira e Maicon da Costa Sousa. Com eles foram encontradas 26 petecas de Crack, pesando cerca de 21 gramas, 56 gramas de Cocaína, 04 pedras grandes de Crak, com 144 gramas; 5 telefones celulares, além de R$358,00 em espécie, 2 relógios e 1 balança eletrônica de precisão usada para pesar entorpecente.

Segundo a polícia, o trio se utilizava de um bar como fachada para comercializar entorpecentes. Ainda na zona rural, também foi preso em flagrante, Diones Gomes. Na casa do suspeito foram encontrados uma escopeta calibre 20, que estava com 01 munição na câmara e 2 munições extras intactas. Após uma revista na residência foram encontrados dentro de um cesto de roupas 16 petecas de Crack, 1 trouxa de maconha, 1 pedra de Crack e 1 trouxa grande de maconha prensada, popularmente conhecida por "Skank", além dos acessórios para o comércio da droga, ou seja, 1 balança digital para pesar entorpecentes e 1 telefone celular.

O delegado responsável pela operação, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, enfatizou que um dos inquéritos policiais que apura crime de homicídio já se encontra com autoria delineada. "Todos o material submetido será encaminhado para exame pericial e as pessoas presas serão apresentadas à Justiça para as demais providências cabíveis. No total cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas em Rurópolis, com isso a operação foi considerada satisfatória alcançando 100% de êxito. Fato este atribuído ao trabalho sigiloso de investigação em andamento há 2 meses e a integração das forças de segurança pública do município", declarou.

Operação 'Rota'

Foi atribuía este nome não só pelo caminho que as polícias civil e militar tiveram que realizar para localizar os alvos e dar fiel cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário, mas também refere-se toda a linha de investigação e os caminhos que o autoridade policial do município de Rurópolis e sua equipe policial tiveram que tomar dentro do procedimento policial para identificar as possíveis autorias dos crimes de tráficos de entorpecentes e homicídios ocorridos a fim de elucidar o caso.