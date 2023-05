Operação contra tráfico de drogas cumpre 10 mandados de prisão em Santarém

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 5, uma operação policial contra tráfico de drogas foi iniciada em Santarém, no oeste do Pará. Realizada pela Polícia Civil, a operação 'Mão de Ferro' deve cumprir 10 mandados de prisão no município. Até o momento, nesta primeira fase da ação, quatro suspeitos já foram presos e armamentos, drogas, dinheiro, cartões de crédito, celulares, carros e outros bens foram apreendidos.

Mais de 40 policiais civis foram escalados para a operação. O investigador Carioca, do Núcleo de Repressão a Entorpecentes (NRE), contou à reportagem do site O Impacto que a droga apreendida em uma primeira residência por onde foi cumprido mandado é a que abastece todo o bairro São José Operário.

Quatro suspeitos (dois homens e duas mulheres) já foram levados para a 16ª Seccional de Polícia Civil, para as medidas cabíveis.

Esta é apenas a primeira fase da operação, as investigações continuam.