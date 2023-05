Polícia vai à casa onde idosa estava amarrada em Ananindeua e encontra indícios de maus-tratos

Após a publicação de uma denúncia recebida pelo projeto Eu Repórter, do Grupo Liberal, a Polícia Civil foi à casa onde uma idosa era mantida amarrada, em Ananindeua, na Grande Belém. A abordagem ocorreu na manhã desta sexta-feira (5). No imóvel, que é de uma família em condição de pobreza, foram encontrados outros possíveis indícios de maus-tratos, como cordas que eram usadas para amarrar a idosa. A cuidadora é a irmã de criação dela e, segundo o denunciante, ela maltrata a senhora há seis anos.

Um morador do bairro do Maguari foi quem gravou as imagens, que foram repassadas com exclusividade a O Liberal. Ele relatou não suportar mais saber de agressões e maus-tratos, como o que ele conseguiu filmar: a idosa amarrada a uma cadeira e a irmã de criação dela falando palavrões e fazendo ameaças. O denunciante então subiu um muro e conseguiu fazer vídeos. As identidades serão preservadas.

Após a denúncia, a PC e a Prefeitura de Ananindeua se deslocaram para a casa da idosa para prestar apoio (Cláudia Renata Guedes / DPID / WhatsApp O Liberal)

Ao tomar conhecimento da reportagem, a delegada Cláudia Renata Guedes, da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPID), entrou em contato com a Redação Integrada de O Liberal e pegou o endereço da idosa. Além dos policiais, foram ao imóvel uma equipe do Centro de Referência e Assistência Social de Ananindeua (CRAS) e um parlamentar, a pedido do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos. A delegada também explicou por quais razões a irmã de criação da idosa não foi presa.

"Foi feito um termo circunstanciado de ocorrência (TCO). Como passou a situação flagrancial, será instaurado um inquérito policial por maus-tratos e violência física e psicológica. A prioridade é dar atendimento médico e possível acolhimento à idosa em situação de extrema vulnerabilidade financeira e social. Ao invés de muros de concreto, o terreno é isolado por lonas. A idosa é muito calada e, portanto, constata -se um grave problema social, que se acentua pela dificuldade em conseguir abrigos para idosos. Mas a Prefeitura de Ananindeua e o CRAS tomarão as devidas providências", declarou a delegada.

A família vive em condição de extrema pobreza e sem muros, a casa é dividida por lonas (Cláudia Renata Guedes / DPID / WhatsApp O Liberal)

Quaisquer informações sobre maus-tratos a idosos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. Se a situação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190.