'Dilsinho', foragido após roubo a restaurante, é preso em Belém

Um homem indiciado por roubo majorado foi preso na manhã desta sexta-feira, 5, em Belém. Ele foi identificado como Edilson Chaves da Silva, conhecido como 'Dilsinho', que em fevereiro deste ano fugiu após roubo a restaurante localizado na travessa Três de Maio, ocasião em que chegou a trocar tiros com um policial civil que almoçava no estabelecimento.

O crime aconteceu dia 9 de fevereiro de 2023. 'Dilsinho', juntamente com um comparsa (Eliomar Pantoja, já preso), subtraíram diversos objetos pessoais de clientes do estabelecimento mediante o uso de arma de fogo. No momento em que a dupla tentou abordar o policial civil para roubar seu cordão de ouro, o agente de segurança pública reagiu e houve trocas de tiros.

Após o crime os suspeitos empreenderam fuga, mas foram atropelados e derrubados da motocicleta. Ainda assim, conseguiram correr e roubar outros dois veículos e tomar rumo desconhecido.

Através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a análise de imagens de vídeo monitoramento de condomínios e estabelecimentos comerciais próximos, os papiloscopistas do Laboratório de Imagens da Polícia Civil conseguiram confirmar as identidades dos dois suspeitos.

Após as formalidades legais, 'Dilsinho' foi encaminhado ao sistema penal onde está a disposição da Justiça.