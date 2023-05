"Abu" morre em suposta troca de tiros com a PM em Igarapé-Açu

Um homem identificado como "Abu" morreu em uma ação policial, no final da noite desta quinta-feira (4), em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. Ele e outras pessoas foram abordados por uma equipe da Polícia Militar na área de ocupação Portelinha, que é apontada pela segurança pública estadual como de risco e de muita atuação de traficantes. Apenas ele acabou sendo pego e os demais fugiram.

A abordagem, segundo o relato dos PMs apresentado à Polícia Civil, começou por volta de 23h15. Seria uma incursão de rotina, do policiamento preventivo. "Abu" e outras pessoas — não há uma quantidade exata estimada — estariam juntos, no que policiais costumam chamar de "atitude suspeita". Com a aproximação da viatura 0547, os homens começaram a andar para sair do local e se espalharam.

"Abu" foi quem continuou a ser seguido pelos policiais, que desembarcaram da viatura e então iniciaram uma perseguição a pé. Em determinado momento, na versão dos policiais, o suspeito atirou contra a equipe. Teria sido um disparo. Os PMs atiraram de volta — o número de tiros será analisado pela Polícia Científica do Pará — e o homem tombou. Ele teria sido socorrido, mas não resistiu.

Com o suspeito, os policiais teriam apreendido uma porção de óxi e uma arma caseira calibre 36. Havia uma munição deflagrada e uma munição intacta, mas estava no bolso de "Abu". A Polícia Civil de Igarapé-Açu registrou o fato.