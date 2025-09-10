Capa Jornal Amazônia
Operação contra fraudes em importações e lavagem de dinheiro cumpre 12 mandados em Belém

Agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal deflagraram a Operação Underbill para desarticular uma organização criminosa

Operação contra fraudes em importações e lavagem de dinheiro cumpre 12 mandados em Belém. (Foto: Polícia Federal)

Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém durante a ‘Operação Underbill’, que investiga uma organização criminosa especializada em importações fraudulentas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (10/9) por agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal. Os investigados ainda tiveram cerca de R$ 26 milhões bloqueados pela Justiça em contas pessoais.

A operação busca desarticular a organização que tem atuação no Pará. Ao todo, 50 policiais federais e 17 auditores fiscais da Receita Federal participaram do cumprimento dos mandados, que foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. A determinação da medida cautelar de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros dos investigados teve como finalidade descapitalizar o grupo, além de garantir recursos para eventual devolução de valores recebidos indevidamente ou o pagamento para indenizar o Estado por danos causados ao patrimônio público.

De acordo com as investigações, há indícios de fraudes em importações de mercadorias, especialmente oriundas da China. As cargas ingressavam no país pelos portos de Belém e Vila do Conde, sendo posteriormente distribuídas para diversos estados, como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.

O esquema envolvia comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior, que se utilizavam de subfaturamento, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio. As investigações prosseguem com a análise do material apreendido e a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso.

polícia federal

Receita Federal

ministério público federal

Operação Underbill
