Operação de combate a garimpo ilegal causa prejuízo de R$ 14 milhões ao crime no Pará

Operação conjunta da Polícia Federal, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Força Nacional reprimiu o garimpo ilegal e o desmatamento na Amazônia, no período de 24 de julho a 9 de agosto, na região de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Durante a execução da operação, diversos equipamentos utilizados para o garimpo ilegal e o desmatamento foram apreendidos/inutilizados, incluindo 50 motores estacionários, 24 escavadeiras hidráulicas (PCs), 15 dragas, 1 trator, 1 camioneta, 7 motocicletas, 3 embarcações, 7.500 litros de combustível, 4 armas com 70 munições e estruturas de apoio aos ilícitos, além da lavratura de diversos autos de infração.

Os prejuízos causados ao crime foram na ordem de R$ 14 milhões, ainda segundo as informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Santarém. Ainda conforme a PF, essas ações conjuntas representam avanços significativos na luta contra o garimpo ilegal e na proteção do meio ambiente no oeste do Pará, evidenciando que a união de esforços entre diferentes órgãos e instituições é fundamental para enfrentar os desafios ambientais do Brasil.