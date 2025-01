Operação ‘Choque de Ordem’ é lançada em Belém nesta quinta-feira (2/1)

O Sistema Estadual de Segurança Pública do Pará, em parceria com órgãos municipais de Belém, lançará na próxima quinta-feira (02/01), a operação “Choque de Ordem”. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e será lançada no Portal da Amazônia, às 9h.

A operação reunirá várias ações ostensivas e de fiscalização na capital do Estado, a exemplo de reforço do patrulhamento em pontos estratégicos de Belém onde ocorre grande circulação de pessoas, assim como praças e orlas, inclusive com monitoramento da Guarda Municipal.

No âmbito da “Choque de Ordem”, serão desenvolvidas outras duas operações: a“Tolerância Zero” e a “Duas Rodas”, voltadas a fiscalização de estabelecimentos, casas de shows, assim como, de veículos irregulares, descarte irregular de lixo, poluição sonora e comércio irregular nas ruas.

A Operação será deflagrada no Portal da Amazônia, às 9h, com representantes dos órgãos do Sistema de Segurança Pública estadual e municipal.