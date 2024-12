Nove pessoas são presas durante operação 'Muralha' da Polícia Civil do Pará

Equipes da Polícia Civil do Pará, que atuam na Região Metropolitana de Belém (RMB), efetuaram a prisão de nove pessoas durante mais uma fase da operação 'Muralha', realizada nessa sexta-feira (27/12). A ação policial ocorre de forma conjunta pelas delegacias e seccionais da Diretoria de Polícia Metropolitana desde o início do mês de dezembro.

A operação visa dar cumprimento a mandados de busca e apreensão nas residências de pessoas suspeitas de cometer crimes, como o de tráfico de drogas e outros relacionados. Nesta fase da operação, três foram presos em Mosqueiro, uma em Outeiro, outra no bairro do Jurunas e mais uma no bairro da Marambaia, em Belém.

Segundo Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará, o êxito da operação é baseado na troca de informações entre as unidades da Instituição. "Nossas unidades estão promovendo a operação Muralha durante todo o mês de dezembro, com o objetivo de investigar a fundo crimes que trazem prejuízo para a paz social e capturar os suspeitos dessas práticas. Nosso êxito está fortemente ligado à troca de informações entre unidades operacionais, além do estabelecimento de foco claro na redução da criminalidade, melhorando a segurança de nosso Estado", pontuou o gestor.

Ainda sobre a operação, o Diretor de Polícia Metropolitana, Daniel Castro, informou que a rapidez dos agentes em cumprir os mandados judiciais é um fator crucial para a continuação da operação, que seguirá em vigor nos próximos dias.

"A ação é um exemplo do enfrentamento sistêmico da criminalidade, pautando na eficiência e integração entre as nossas unidades. Graças à rapidez dos nossos agentes e à excelente coordenação das equipes, conseguimos alcançar nossos objetivos de forma precisa e eficaz. A operação demonstra o compromisso da polícia metropolitana em garantir a segurança e a paz para a população".

Os nove presos já se encontram à disposição da Justiça.