Réveillon: mais de 10 pessoas já foram presas por dirigirem alcolizadas em estradas do Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) já prendeu 14 pessoas que foram flagradas dirigindo alcoolizadas neste período de Réveillon. A fiscalização intensiva do Detran iniciou na última sexta-feira (27/12) e também resultou na autuação de 13 condutores sob a influência de álcool e de outras 23 que se recusaram a fazer o teste do etilômetro. De acordo com o órgão, a maioria destes casos foi registrada na PA-391, rodovia de acesso à Ilha de Mosqueiro.

O fluxo de saída de Belém pela BR-316 para os balneários aumentou na manhã desta segunda-feira (30/12). Segundo o Detran, a intensidade de carros é maior, porém sem pontos de congestionamentos até o município de Marituba. A expectativa é que o movimento de carros aumente no período da tarde. O Departamento de Trânsito estima que, pelo menos, 100 mil veículos deixem a capital paraense, Belém, em direção ao interior, para as comemorações do Réveillon.

O Departamento destaca que a condução de veículos após a ingestão de bebida alcoólica continua sendo uma das principais causas de acidentes graves nas rodovias. “A Operação Lei Seca está em andamento com o uso do etilômetro para autuar motoristas que insistem em desobedecer às leis de trânsito. Todos os condutores foram presos e encaminhados para as autoridades policiais”, ressaltou o coordenador de fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

Na PA-391, que dá acesso ao distrito de Mosqueiro, as ações ocorrem no posto do Detran e no pórtico de entrada do distrito e se concentram no combate à alcoolemia e na verificação dos documentos do veículo e do condutor. O trabalho conta com o auxílio da Central de Controle de Operações Viárias - Sentinela. Os equipamentos de videomonitoramento detectam veículos trafegando com o licenciamento em atraso ou com qualquer outra irregularidade administrativa ou criminal.

“Cerca de 300 agentes de fiscalização atuam nas rodovias estaduais atentos ao movimento de veículos que costuma ser intenso durante todo o período de festas de final de ano. O objetivo é coibir infrações que possam comprometer a segurança viária de motoristas e pedestres”, ressalta Feitosa.

Salinópolis, Bragança, Cametá, Santa Bárbara, Vigia, Tucuruí e Abaetetuba são alguns dos municípios onde a fiscalização atua para evitar excessos no trânsito.

Teste do etilômetro

Durante a blitz da Lei Seca, os agentes param os veículos que estão retornando da praia e aplicam o teste do etilômetro. Quando o aparelho detecta entre 0.05 até 0.33 mg de álcool é considerado infração de trânsito. Nesse caso, o condutor é multado em R$ 2.934,70 e impedido de seguir com o veículo até que outra pessoa habilitada não alcoolizada faça a retirada do local.

A recusa ao teste também implica nas mesmas penalidades. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, quando o etilômetro acusa a partir de 0.34 mg de álcool o condutor comete um crime de trânsito e além de ser autuado e ter o veículo retido, ele ainda é conduzido para a delegacia.