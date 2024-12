Pará mobiliza 7 mil agentes para garantir segurança em balneários durante o fim de ano

A 2º fase da Operação “Festas Seguras” mobiliza mais de 7 mil agentes no Pará. O objetivo da ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), é reforçar a segurança nos balneários a partir deste sábado (27) por meio da ampliação do efetivo em municípios do interior.

As 40 localidades mais movimentadas neste fim de ano, como Salinópolis, Bragança, Santarém (distrito de Alter do Chão), entre outras, serão alcançadas pelas equipes de segurança distribuídas com o propósito de reforçar o efetivo das unidades locais. “Vale destacar que as ações incluem o monitoramento das vias por meio de câmeras, rondas policiais ostensivas e preventivas nas principais estradas de acesso aos municípios e reforço nas unidades policiais, a fim de evitar ações criminosas", informou Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

A Operação está em curso desde o início de dezembro e seguirá até 06 de janeiro de 2025 alcançando 15 Regiões Integradas de Segurança Pública e na Região Metropolitana de Belém buscando garantir a segurança dos 144 municípios paraenses. Segundo o secretário da Segup, Ualame Machado, esta segunda fase terá como principal objetivo “resguardar a segurança da população que procura as principais cidades do Estado para aproveitar as festas de virada de ano, junto aos seus familiares e amigos, e ter um tempo de lazer”.