Ônibus escolar pega fogo e assusta comunidade no Pará

Um ônibus escolar pegou fogo na comunidade João Pereira, mais conhecida como JP, na região do Planalto da Rodovia Santarém Curuá-Una (PA 370), aproximadamente 25 km distante de Santarém.

O motorista ia buscar as crianças na escola, quando o pneu acabou estourando. O veículo avançou mais uns 20 metros e, em seguida, foi destruído pelas chamas. Ninguém saiu ferido. O incêndio ocorreu na manhã de terça-feira (27), informou o jornal O Impacto.

"Vinha pegar as crianças. Ainda bem que as crianças não embarcaram. Quando o motorista se deparou com o fogo debaixo do ônibus, correu e explodiu. Ainda caiu dentro do campo. E se tivesse criança dentro? Ia acontecer uma tragédia, pois a porta estava trancada”, disse Francisco Ferreira Neves, morador e tio de um aluno.

Os moradores da comunidade contaram ainda que o ônibus disponibilizado é precário e situações semelhantes já ocorreram outras vezes, colocando em risco a vida dos alunos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que a frota de veículos é terceirizada. “A Secretaria de Educação (Semed) informa que o ônibus envolvido no ocorrido não é parte da frota própria da Secretaria. Trata-se de um ônibus de empresa terceirizada, que presta serviço para a Semed. Logo, a manutenção do veículo é por conta da empresa contratada, responsável pela rota nas comunidades JP e São Raimundo da Palestina, no planalto santareno”, afirmou.

No momento do incêndio não havia alunos no interior do veículo, havendo apenas danos materiais. A Secretaria informou ainda que já está programada a entrega de um ônibus novo adquirido através do Programa Caminho da Escola. “A Semed lamenta o ocorrido e, em breve, encaminhará um novo ônibus da frota própria para atender a referida rota”, concluiu.