Ônibus do BRT colide com carro de passeio na avenida Augusto Montenegro

Um acidente foi registrado na tarde deste sábado (6), na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Um veículo de passeio foi atingido por um ônibus do BRT. Segundo testemunhas, o motorista do veículo ultrapassou o sinal do retorno em frente ao Mangueirinho e foi atingido na lateral pelo ônibus.

O carro foi arrastado por alguns metros e ficou bastante danificado, principalmente no lado do motorista. Segundo testemunhas, ele ficou bastante machucado na região da cabeça.

Duas ambulâncias do Samu prestaram socorro e o condutor deve ser encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Bombeiros também estão no local juntamente com agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) dando apoio no trânsito.