Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ônibus da empresa Transarapari sai da pista e tomba na PA-151, em Abaetetuba

Ônibus com aproximadamente 30 passageiros saiu de Belém quando ocorreu o acidente de trânsito na região de Colônia Velha

O Liberal
fonte

Passageiros foram resgatados após o acidente com o apoio da população local, na PA-151, em Abaetetuba. (Reprodução redes sociais)

Um ônibus da empresa Transarapari saiu da pista e tombou em um acidente de trânsito nesta sexta-feira (19), na rodovia PA-151, na região de Colônia Velha, em Abaetetuba. Felizmente ninguém morreu no acidente. O coletivo havia saído de Belém e estava com aproximadamente 30 passageiros no momento do acidente.

Vídeos que circularam as redes sociais mostram que o veículo ficou tombado em uma área com mato às margens da rodovia. Policiais militares e a população local ajudou no resgate dos passageiros, que contava com mulheres e crianças, e um bebê de um ano de idade. Várias pessoas sofreram escoriações leves. 

De acordo com informações de testemunhas, o acidente ocorreu após o motorista realizar uma manobra para evitar a colisão com um caminhão que tentou uma ultrapassagem na rodovia.

Equipes de apoio foram acionadas para prestar assistência aos passageiros. Por causa do acidente, um longo congestionamento se formou no trecho. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito

abaetetuba

pa-151
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é encontrado esfaqueado dentro de residência no Marajó

Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso, que ocorreu em uma residência localizada na Vila do Jubim, em Salvaterra

19.06.26 17h42

POLÍCIA

Homem suspeito de usar revólver falso após briga por dívida é preso pela polícia em Xingura

Na casa dele, as autoridades encontraram uma espingarda calibre .22

19.06.26 13h55

POLÍCIA

PC prende três pessoas em operação contra o tráfico no bairro 40 Horas, em Ananindeua

Entre os presos está uma mulher, apontada pela Polícia Civil como líder comunitária da área, e que ela teria envolvimento direto com um integrante de facção criminosa morto no Rio de Janeiro durante uma operação policial no complexo da Penha, em outubro de 2025

19.06.26 13h42

POLÍCIA

Operação mira garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará

Na ação, realizada em áreas dos municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Bannach, apreendeu 23 gramas de ouro, duas armas de fogo e resgatou duas aves, além de recolher outros materiais

19.06.26 13h26

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Embarcação afunda durante viagem pelo rio Iriri, em Altamira

Toda a carga transportada pelo barco teria sido perdida após a embarcação ser tomada pela água e afundar

19.06.26 9h08

PROTESTO

Manifestação bloqueia e causa congestionamento em trecho da Alça Viária

Até o momento, não foram informados oficialmente os motivos que levaram os manifestantes a realizar a interdição da via.

19.06.26 10h06

POLÍCIA

PC prende três pessoas em operação contra o tráfico no bairro 40 Horas, em Ananindeua

Entre os presos está uma mulher, apontada pela Polícia Civil como líder comunitária da área, e que ela teria envolvimento direto com um integrante de facção criminosa morto no Rio de Janeiro durante uma operação policial no complexo da Penha, em outubro de 2025

19.06.26 13h42

POLÍCIA

Operação mira garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará

Na ação, realizada em áreas dos municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Bannach, apreendeu 23 gramas de ouro, duas armas de fogo e resgatou duas aves, além de recolher outros materiais

19.06.26 13h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda