Ônibus da empresa Transarapari sai da pista e tomba na PA-151, em Abaetetuba

Um ônibus da empresa Transarapari saiu da pista e tombou em um acidente de trânsito nesta sexta-feira (19), na rodovia PA-151, na região de Colônia Velha, em Abaetetuba. Felizmente ninguém morreu no acidente. O coletivo havia saído de Belém e estava com aproximadamente 30 passageiros no momento do acidente.

Vídeos que circularam as redes sociais mostram que o veículo ficou tombado em uma área com mato às margens da rodovia. Policiais militares e a população local ajudou no resgate dos passageiros, que contava com mulheres e crianças, e um bebê de um ano de idade. Várias pessoas sofreram escoriações leves.

De acordo com informações de testemunhas, o acidente ocorreu após o motorista realizar uma manobra para evitar a colisão com um caminhão que tentou uma ultrapassagem na rodovia.

Equipes de apoio foram acionadas para prestar assistência aos passageiros. Por causa do acidente, um longo congestionamento se formou no trecho. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.