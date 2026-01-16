Oito suspeitos são presos em operações contra o tráfico e lavagem de dinheiro em Redenção

Oito pessoas foram presas durante as operações “Narcos” e “Quatro Irmãos”, deflagradas simultaneamente pela Polícia Civil em Redenção, no sudeste do Pará, na quinta-feira (15). O objetivo era dar cumprimento a 14 mandados de prisão preventiva e a 13 mandados de busca e apreensão, deferidos pela Vara Criminal do município. Os alvos são investigados por envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.

As ações policiais, que aconteceram de forma simultânea, foram coordenadas pela Superintendência Regional do Araguaia Paraense e contaram com apoio de guarnições da Polícia Militar.

“Como resultado de ambas as operações, nós conseguimos, através de ordem judicial, o bloqueio de bens e valores, em montante aproximado a R$ 5,3 milhões, das contas de alguns dos investigados. Quatro pessoas foram presas preventivamente em cumprimento aos mandados de prisão e outras quatro receberam voz de prisão em flagrante por posse de arma de fogo e tráfico de drogas”, detalhou o delegado Rodrigo Dias Carvalho, que presidiu o inquérito.

Na residência das quatro pessoas presas em flagrante foram apreendidos cerca de quatro quilos de cocaína, uma espingarda, quatro pistolas, munições diversas, cerca de 20 celulares, cordões e anéis em ouro e relógios de luxo.

“As operações simultâneas foram compostas por policiais civis das Delegacias Redenção, Santana do Araguaia, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Cumaru do Norte e de Pau D’Arco, bem como das Delegacias Especializadas em Conflitos Agrários (Deca), no Atendimento à Mulher (Deam) e no Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), reforçando o comprometimento e a integração da Polícia Civil no combate ao tráfico de entorpecentes. Uma das prisões em flagrante importantes que fizemos foi de uma mulher que é esposa de um dos líderes de uma facção criminosa”, informou o superintendente da região, delegado Luiz Antônio.

As investigações continuam em andamento. Os celulares apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações. Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Redenção para os procedimentos de praxe e estão à disposição da Justiça.