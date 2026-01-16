Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Oito suspeitos são presos em operações contra o tráfico e lavagem de dinheiro em Redenção

Foram cumpridos 27 mandados judiciais durante as operações “Narcos” e “Quatro Irmãos”, que ocorreram simultaneamente

O Liberal
fonte

Oito suspeitos são presos em operações contra o tráfico e lavagem de dinheiro em Redenção. (Foto: Polícia Civil)

Oito pessoas foram presas durante as operações “Narcos” e “Quatro Irmãos”, deflagradas simultaneamente pela Polícia Civil em Redenção, no sudeste do Pará, na quinta-feira (15). O objetivo era dar cumprimento a 14 mandados de prisão preventiva e a 13 mandados de busca e apreensão, deferidos pela Vara Criminal do município. Os alvos são investigados por envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.

As ações policiais, que aconteceram de forma simultânea, foram coordenadas pela Superintendência Regional do Araguaia Paraense e contaram com apoio de guarnições da Polícia Militar.

“Como resultado de ambas as operações, nós conseguimos, através de ordem judicial, o bloqueio de bens e valores, em montante aproximado a R$ 5,3 milhões, das contas de alguns dos investigados. Quatro pessoas foram presas preventivamente em cumprimento aos mandados de prisão e outras quatro receberam voz de prisão em flagrante por posse de arma de fogo e tráfico de drogas”, detalhou o delegado Rodrigo Dias Carvalho, que presidiu o inquérito.

Na residência das quatro pessoas presas em flagrante foram apreendidos cerca de quatro quilos de cocaína, uma espingarda, quatro pistolas, munições diversas, cerca de 20 celulares, cordões e anéis em ouro e relógios de luxo.

“As operações simultâneas foram compostas por policiais civis das Delegacias Redenção, Santana do Araguaia, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Cumaru do Norte e de Pau D’Arco, bem como das Delegacias Especializadas em Conflitos Agrários (Deca), no Atendimento à Mulher (Deam) e no Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), reforçando o comprometimento e a integração da Polícia Civil no combate ao tráfico de entorpecentes. Uma das prisões em flagrante importantes que fizemos foi de uma mulher que é esposa de um dos líderes de uma facção criminosa”, informou o superintendente da região, delegado Luiz Antônio.

As investigações continuam em andamento. Os celulares apreendidos serão analisados para aprofundar as investigações. Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Redenção para os procedimentos de praxe e estão à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

operação Narcos

operação Quatro Irmãos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESOS

Oito suspeitos são presos em operações contra o tráfico e lavagem de dinheiro em Redenção

Foram cumpridos 27 mandados judiciais durante as operações “Narcos” e “Quatro Irmãos”, que ocorreram simultaneamente

16.01.26 9h02

CUIDADOS NA PISCINA

Casos de afogamento reacendem alerta sobre segurança em piscinas e importância da natação infantil

Em Belém, professora de Educação Física Ana Teresa colocou a filha para fazer natação desde os 6 meses de idade

16.01.26 8h00

POLÍCIA

Polícia resgata vítima de ‘tribunal do crime’ em Outeiro

Segundo a polícia, o imóvel onde o caso ocorreu funcionava como um ponto estratégico do tráfico de drogas na área

15.01.26 23h52

POLÍCIA

Corpo de professor é encontrado em decomposição dentro de residência em Bragança

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, onde passará por necropsia

15.01.26 23h22

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia resgata vítima de ‘tribunal do crime’ em Outeiro

Segundo a polícia, o imóvel onde o caso ocorreu funcionava como um ponto estratégico do tráfico de drogas na área

15.01.26 23h52

POLÍCIA

Corpo de professor é encontrado em decomposição dentro de residência em Bragança

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, onde passará por necropsia

15.01.26 23h22

VIOLÊNCIA

Paraense sai para vender celular e acaba morto a tiros no Rio Grande do Sul

O corpo de Diogo Rodrigues Mendonça, de 24 anos, encontra-se em Caxias do Sul, e a família iniciou uma vaquinha virtual para custear o traslado até o Pará

14.01.26 20h30

CUIDADOS NA PISCINA

Casos de afogamento reacendem alerta sobre segurança em piscinas e importância da natação infantil

Em Belém, professora de Educação Física Ana Teresa colocou a filha para fazer natação desde os 6 meses de idade

16.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda