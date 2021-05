Menina de 12 anos morre carbonizada em Novo Progresso

Uma menina de 12 anos morreu, na madrugada deste sábado (15), durante um incêndio a uma residência no município de Novo Progresso. De acordo com informações de testemunhas, o fogo começou por volta de 1h da manhã e se alastrou rapidamente. A casa onde a família morava era de madeira e foi totalmente consumida pelo fogo.

Segundo informações repassadas para a Polícia Civil, o fogo teria começado na casa vizinha após um curto-circuito. Familiares ainda chegaram a pedir socorro na vizinhança, mas já era tarde. A criança tinha problemas de saúde e, por conta de uma deficiência, não andava.

A Polícia Civil solicitou uma perícia no local do incêndio e apura, inclusive, um possível crime de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. As informações são do portal Confirma Notícia.