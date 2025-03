Ocupantes de carro matam homem com mais de dez tiros em Ananindeua

Jorge Luiz Monteiro Ferreira, mais conhecido como Jorginho, foi assassinado com mais de dez tiros na noite de domingo (23/3), no bairro do Una, em Ananindeua. Segundo a Polícia Militar, a vítima consumia bebidas alcoólicas em um bar na passagem Bom Jesus, entre a rodovia Transcoqueiro e Estrada do Benjamin, quando foi surpreendida pelos executores. Os suspeitos fugiram.

De acordo com as informações colhidas pela PM no local, o crime ocorreu por volta de 22h. Jorginho estava com conhecidos no estabelecimento quando foi assassinado. Testemunhas ainda relataram que os executores teriam descido encapuzados do veículo e feito os disparos contra a vítima. Não há mais detalhes sobre os assassinos ou características que auxiliem a identificar o carro.

A PM informou que Jorginho já teria passagens pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, pessoas no local relataram que a vítima também teria ligação com uma torcida organizada de um clube de Belém. No entanto, somente as investigações policiais poderão esclarecer o que realmente teria motivado o homicídio de Jorge Luiz. A Polícia Civil esteve no local para apurar o crime e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil informou que equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. “A vítima foi identificada como Jorge Luiz Monteiro Ferreira. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.