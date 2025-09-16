Obras na avenida Romulo Maiorana seguem em ritmo avançado para conclusão até a COP 30

As obras na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, seguem em ritmo avançado. A previsão é que as duas primeiras quadras da via serão entregues antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que irá ocorrer em novembro na capital paraense. A reurbanização irá trazer acessibilidade, melhorar o tráfego e criar espaços de lazer.

Segundo a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seinfra), o projeto de reurbanização da via foca em melhorias na mobilidade urbana, incluindo a construção de ciclovias, calçadas, pistas de caminhadas, bicicletário, áreas de lazere a revitalização da pavimentação e drenagem.

Além de uma nova era na integração social, pavimentação e drenagem, a revitalização da avenida Romulo Maiorana irá trazer acessibilidade, com a construção de pisos táteis para pessoas com deficiência.

Meio ambiente

Um dos diferenciais do projeto na avenida Romulo Maiorana é a valorização do verde. A área está passando por uma catalogação das árvores. Todas elas trazem um número que identifica a espécie vegetal e idade.

A supressão vegetal foi orientada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), obedecendo a critérios técnicos. “Aqui fomos autorizados a retirar algumas árvores, que estavam danificadas e comprometidas, com risco de queda. Posteriormente, será feito um plano de compensação para um novo plantio dessas árvores que foram retiradas”, informa Naely Costa, fiscal da obra.

Obras

As obras na avenida Romulo Maiorana contam com um efetivo de 30 operários e são acompanhadas, diariamente, por fiscais da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra).

Entre os serviços executados atualmente estão troca e compactação de solo, execução de calçamento em piso intertravado e piso tátil, execução de estruturas dos quiosques, produção e execução de meio-fio, alvenaria estrutural dos quiosques e drenagem.

“A obra na Romulo Maiorana irá trazer não só a urbanização para recuperar o território para a população, mas também irá reordenar o trânsito no setor. Nos próximos dias, deveremos ter um aumento no efetivo da obra para acelerarmos ainda mais os trabalhos”, destaca a secretária executiva da Seinfra, Danusa Mayara de Souza.