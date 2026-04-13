Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

OAB-PA repudia agressão com arma de choque contra homem em situação de rua e cobra punição em Belém

Segundo a Ordem, “a violência praticada contra as pessoas em situação de rua que aparecem nos vídeos é intolerável e exige apuração rigorosa"

O Liberal

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará manifestou “veemente repúdio” à agressão contra um homem em situação de rua envolvendo estudantes de Direito, em Belém. Em nota pública divulgada nesta segunda-feira (13), data do ocorrido, a instituição informou que o caso, amplamente divulgado, envolve o uso de dispositivo de choque elétrico e a gravação das imagens “como parte de uma suposta ‘brincadeira’”.

Segundo a OAB-PA, “a violência praticada contra as pessoas em situação de rua que aparecem nos vídeos é intolerável e exige apuração rigorosa pelos órgãos competentes, bem como a responsabilização e punição dos envolvidos”. A entidade também destacou que “não se pode ignorar, ainda, a dimensão racial do caso”, apontando que a naturalização desse tipo de violência, especialmente contra pessoas negras, está inserida em um contexto estrutural de racismo.

A instituição afirmou ainda que os fatos “não configuram apenas desvio ético ou disciplinar, mas condutas tipificadas no ordenamento jurídico penal brasileiro, podendo caracterizar crimes como lesão corporal”. Para a Ordem, trata-se de uma conduta de “extrema gravidade, incompatível com os valores mínimos de humanidade e com a formação jurídica, evidenciando flagrante violação de direitos fundamentais e de direitos humanos”.

A OAB-PA reconheceu o afastamento dos estudantes pela instituição de ensino, mas ressaltou que “tais providências não esgotam a necessidade de responsabilização nas esferas criminal e civil”. A entidade informou que enviará ofícios ao Ministério Público e à Polícia Civil, solicitando “a imediata apuração dos fatos e a devida responsabilização dos envolvidos”.

Por fim, a Ordem reforçou que “não admite, em seus quadros, profissionais que reproduzam práticas dessa natureza”, destacando que o compromisso ético com a dignidade humana deve ser observado desde a formação acadêmica. A instituição reafirmou ainda seu compromisso “inegociável com a defesa da dignidade da pessoa humana, com o combate ao racismo, à violência e a todas as formas de discriminação e violação de direitos”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OAB-PA repudia agressão com arma de choque contra homem em situação de rua e cobra punição em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de incendiar casa e ofender companheira em Paragominas

Após os procedimentos legais, incluindo a lavratura do auto de prisão em flagrante e a solicitação de perícias, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional

13.04.26 23h44

POLÍCIA

Vídeo mostra homem em situação de rua sendo atingido com extintor de incêndio em Belém

As imagens mostram o homem sendo atingido pelo jato do equipamento, enquanto​ os demais ocupantes do veículo aguardam dentro do carro

13.04.26 23h32

POLÍCIA

Veja tudo o que se sabe sobre o caso de agressão com arma de choque em Belém

Caso envolvendo estudante e homem em situação de rua gerou revolta, investigação policial e reação de autoridades; confira os desdobramentos do caso

13.04.26 23h23

POLÍCIA

Novos vídeos de alunos envolvidos em agressão com taser passam a circular nas redes sociais em Belém

Nas imagens, eles aplicam choques entre si em tom de suposta brincadeira

13.04.26 22h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

tristeza

Homem morto a tiros havia postado vídeo sobre aproveitar a vida um dia antes; assista

A vítima de uma tentativa de assalto fez uma publicação nas redes sociais falando sobre a importância de aproveitar cada momento da vida

10.09.22 16h35

LATROCÍNIO

Vídeo mostra momento do assalto que terminou com a morte de Ruy Martins em Belém

A Polícia Civil aponta o caso como sendo latrocínio e informou que diligências estão sendo feitas para localizar os responsáveis pelo crime

11.09.22 11h07

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em tentativa de assalto no centro de Belém

Dois homens em uma moto tentaram roubar o cordão do responsável de uma obra de demolição, na avenida Gentil Bittencourt, em São Brás. Uma pessoa foi ferida por bala perdida.

10.09.22 11h20

POLÍCIA

Jovem grávida de sete meses é estuprada e morta em Itupiranga

Franciele Araújo Lima, de 21 anos, não resistiu aos graves ferimentos que sofreu pelo corpo. Suspeita é de que o pai da criança seria o autor do crime

05.10.21 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda