No feriado de Finados, uma morte é registrada em Benevides

A equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada, na manhã desta segunda-feira (2), para atender uma ocorrência em Benevides. É uma remoção na rua das orquídeas, no bairro Madre Teresa. Peritos criminais e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) estão indo para local. Policiais militares também estão no endereço. Ainda não há detalhes sobre a identidade da vítima e nem sobre a causa da morte.

Mais cedo, às 3 horas, um duplo homicídio foi registrado no bairro do Coqueiro. Ao todo, até às 07h30, o feriado de finados já soma três mortes.

Em breve mais informações.