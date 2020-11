Duas pessoas foram mortas, na madrugada desta segunda-feira (2), na passagem Santa Paz, entre as avenidas Brasil e Dalva, no bairro do Coqueiro. O crime, ocorrido às 3 horas da madrugada, foi confimado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). A Redação Integrada segue apurando mais detalhes sobre as mortes.