'Nenê' é preso por mortes de homens que foram a Juruti comprar máquina de salgado

Renê de Souza, conhecido como "Nenê", foi preso pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (29/9), em Juruti, região oeste do Pará, suspeito de envolvimento na morte de Wesley Barbosa Lopes e Werleson da Silva Viana, ambos de 29 anos. As investigações apontam que os corpos das vítimas, com marcas de tiro, foram localizados dentro de um carro no fim da tarde de sábado (27/9), no ramal São Paulo, no mesmo município.

Segundo a Polícia Civil, Wesley e Werleson viajaram de Santarém a Juruti com a intenção de negociar a compra de uma máquina de salgado. Conforme apuração inicial, as vítimas estiveram na casa de Renê de Souza antes de serem encontradas mortas em um Fiat Uno, com perfurações por arma de fogo nas costas e na cabeça, características que indicam execução.

Após as diligências, a Polícia Civil representou pela prisão temporária de Renê e pela busca e apreensão domiciliar, medidas decretadas pela Justiça. Com o apoio da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM), os policiais localizaram e prenderam o suspeito.

Investigação e medidas judiciais

A prisão de Renê ocorreu na manhã de segunda-feira e ele segue à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que a operação incluiu a representação pela prisão temporária e pela busca e apreensão domiciliar, as quais foram autorizadas pela Justiça como parte das investigações.

Próximos passos da apuração

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos. A Polícia Civil é a responsável pela apuração dos fatos e pelos procedimentos que antecedem possíveis indiciamentos e encaminhamentos ao Ministério Público.