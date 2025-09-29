Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Nenê' é preso por mortes de homens que foram a Juruti comprar máquina de salgado

Os corpos das vítimas, que apresentavam marcas de tiros, foram localizados dentro de um carro na tarde de sábado (27/9), no ramal São Paulo, no mesmo município

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis e militares com o suspeito preso. (Foto: Divulgação | PCPA)

Renê de Souza, conhecido como "Nenê", foi preso pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (29/9), em Juruti, região oeste do Pará, suspeito de envolvimento na morte de Wesley Barbosa Lopes e Werleson da Silva Viana, ambos de 29 anos. As investigações apontam que os corpos das vítimas, com marcas de tiro, foram localizados dentro de um carro no fim da tarde de sábado (27/9), no ramal São Paulo, no mesmo município.

Segundo a Polícia Civil, Wesley e Werleson viajaram de Santarém a Juruti com a intenção de negociar a compra de uma máquina de salgado. Conforme apuração inicial, as vítimas estiveram na casa de Renê de Souza antes de serem encontradas mortas em um Fiat Uno, com perfurações por arma de fogo nas costas e na cabeça, características que indicam execução.

Após as diligências, a Polícia Civil representou pela prisão temporária de Renê e pela busca e apreensão domiciliar, medidas decretadas pela Justiça. Com o apoio da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM), os policiais localizaram e prenderam o suspeito.

VEJA MAIS

image Corpo de jovem desaparecido é encontrado com marcas de violência em Marabá
O jovem estava desaparecido desde o dia 23 de setembro

image Homem é morto a facadas em Paragominas; polícia prende suspeito
A vítima participava de uma bebedeira quando houve uma confusão com outro homem

image PC prende trio suspeito de agredir homem até a morte em Juruti
Conforme a Polícia Civil, mesmo após perder a consciência, a vítima continuou apanhando dos suspeitos

Investigação e medidas judiciais

A prisão de Renê ocorreu na manhã de segunda-feira e ele segue à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que a operação incluiu a representação pela prisão temporária e pela busca e apreensão domiciliar, as quais foram autorizadas pela Justiça como parte das investigações.

Próximos passos da apuração

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos. A Polícia Civil é a responsável pela apuração dos fatos e pelos procedimentos que antecedem possíveis indiciamentos e encaminhamentos ao Ministério Público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

nenê

é preso

morte de homens

foram a juruti

comprar máquina de salgado
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Casa é destruída por incêndio no Marajó

Moradores gravaram vídeos do incêndio e os registros circularam nas redes sociais

29.09.25 15h30

POLÍCIA

'Nenê' é preso por mortes de homens que foram a Juruti comprar máquina de salgado

Os corpos das vítimas, que apresentavam marcas de tiros, foram localizados dentro de um carro na tarde de sábado (27/9), no ramal São Paulo, no mesmo município

29.09.25 15h17

INTERVENÇÃO POLICIAL

'Michael Jackson' morre em intervenção policial em Portel

A intervenção policial foi registrada na madrugada desta segunda-feira (29), na região do Rio Camarapi

29.09.25 14h08

POLÍCIA

Homem é preso após agredir a irmã com terçado por suposta herança

Agressão foi motivada por disputa de herança de família e resultou em um corte no braço da vítima, que procurou a delegacia

29.09.25 14h07

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRISAO

Suspeita de integrar facção no Rio de Janeiro e ostentar fuzis nas redes sociais é presa no Pará

A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (29) no bairro do Parque Verde, em Belém

29.09.25 11h49

POLÍCIA

Líder do Comando Vermelho do Mato Grosso é preso em praia do Rio de Janeiro enquanto tomava whisky

Durante a abordagem, Ederson Xavier de Lima, conhecido como "Boré", tentou se passar por outra pessoa apresentando documentos falsos à polícia

28.09.25 23h12

SUSTO!

Princípio de incêndio é registrado na Estação das Docas, em Belém

A situação ocorreu na manhã desta segunda-feira (29)

29.09.25 12h38

ACIDENTE

Professora morre em colisão entre dois carros de passeio em Ulianópolis

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (28), na BR-010

29.09.25 9h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda