Corpo de jovem desaparecido é encontrado com marcas de violência em Marabá

O corpo de Guilherme Oliveira Silva foi encontrado na manhã de sábado (27), em avançado estado de decomposição, em um terreno localizado atrás de um residencial no bairro Morada Nova, em Marabá, sudeste do Pará. O jovem estava desaparecido desde o dia 23 de setembro.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, a vítima apresentava sinais de violência, com indícios de múltiplas perfurações por arma de fogo. A polícia acredita que o corpo tenha sido deixado no local logo após o crime, e o avançado estado de decomposição indica que a morte ocorreu há vários d​ias.

As perícias de local de crime e necropsia foram solicitadas e estão sendo conduzidas pela Polícia Científica. A Polícia Civil afirmou que está adotando as providências necessárias para esclarecer as circunstâncias e identificar a autoria do homicídio.