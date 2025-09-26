PC prende trio suspeito de agredir homem até a morte em Juruti

Três homens foram presos pela Polícia Civil na quinta-feira (25/9), em Juruti, região oeste do Pará, durante a operação "Tisífone", suspeitos de cometerem o crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo a PC, todos são investigados por cercarem e agredirem violentamente Dirceu Junior Barbosa de Sousa com socos e chutes no dia 21 de julho deste ano.

Ainda conforme a Polícia Civil, mesmo após perder a consciência, a vítima continuou apanhando dos suspeitos. O trio, identificado como Cristian de Souza Ribeiro, Marielson Lorran Pinheiro Magalhães e José Lúcio Moraes de Sousa, foi detido e encaminhado até a delegacia para os procedimentos necessários e segue à disposição da Justiça.

A denominação da operação faz referência à Tisífone, uma das três fúrias da mitologia grega, conhecida como vingadora dos assassinatos, representando a inevitável punição para aqueles que atentam contra a vida de forma violenta.

Punição

O artigo 121 do Código Penal Brasileiro estabelece até 30 anos de reclusão para quem matar uma pessoa por motivo fútil, conduta caracterizada como homicídio qualificado.