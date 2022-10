Naufrágio na Ilha de Cotijuba: corpo de possível última vítima passará por exame de DNA

​O corpo de uma criança encontrada em uma praia próximo do município de Abaetetuba, nordeste do Pará, pode ser da pequena Sofia Loren Andrade dos Santos, de 4 anos. A garota estava na lancha "Dona Lourdes II", que naufragou no dia 8 de setembro, na ilha de Cotijuba, em Belém, e é a última pessoa que falta ser encontrada, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). A família da menina reconheceu as roupas que ela usava no dia do acidente. Agora, falta a confirmação clínica, com um exame de DNA.

VEJA MAIS

Por nota, a Polícia Científica do Pará (PCP) informou que familiares reconheceram o corpo como sendo Sofia, através das vestimentas. Um exame de DNA será realizado para ajudar na identificação do cadáver. “Os parentes que fizeram a procura não são aptos para coleta de DNA, que só pode ser realizada por meio dos pais biológicos ou irmãos consanguíneos”, explicou a PCP.

Ataíde Souza do Amaral, pai de criação de Sofia, confirmou à redação integrada de O Liberal, por telefone, que o corpo de uma criança teria sido encontrado em uma praia próximo de Abaetetuba e foi trazido a Belém para passar por perícia. Ataíde disse também que ele e a mãe de Sofia estavam a caminho da capital paraense para fazer o reconhecimento do corpo no Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol).

Desde o dia do naufrágio, buscas vêm sendo feitas por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para encontrar os corpos das vítimas do naufrágio. Na última segunda-feira, 3, as buscas chegaram ao 26º dia consecutivo.