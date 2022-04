Naufrágio deixa duas pessoas mortas e quatro desaparecidas no Pará

Duas pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação próximo ao município de Cametá, no Baixo Tocantins, na noite do último sábado (16). As duas mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do fato por meio do Corpo de Bombeiros. Um navio da Marinha foi encaminhado para para fazer buscas na região. Até o momento, dez pessoas foram resgatadas, uma morte foi confirmada e outros quatro passageiros estão desaparecidos. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental informou que vai instaurar inquérito administrativo para apurar as possíveis causas e a responsabilidade pelo acidente.

A Marinha do Brasil informou ainda que disponibiliza o Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185), por meio do qual é possível informar sobre qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana ou que represente risco de poluição ao meio hídrico.

Corpo de Bombeiros confirma duas mortes

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que seguem realizando buscas, na manhã deste domingo (17), às vítimas de um naufrágio ocorrido neste sábado (16), na comunidade do Cacoal, em Cametá, por volta das 18h15. Quatro pessoas estão desaparecidas e dois óbitos foram confirmados. A corporação deslocou uma equipe do 1⁰ Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), com mergulhadores até o local para dar apoio ao trabalho de resgate.