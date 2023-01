​​‘Mutante’ troca tiros com a polícia e acaba morto em Marapanim

Guilbert Brendo Rodrigues Almeida, vulgo “Mutante”, de 20 anos, morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar na madrugada deste sábado (14), na vila do Guarajubal, em Marapanim, município do nordeste do Pará. O jovem estava foragido da Justiça. Com ele, foram apreendidas duas armas de fabricação caseira. As informações são do portal Correio do Norte.

Os policiais militares receberam denúncia anônima informando que “um indivíduo de alta periculosidade" estaria escondido na vila. Duas viaturas da Polícia Militar foram deslocadas para o endereço.

Segundo a polícia, quando os agentes se aproximaram de uma barraca onde "Mutante" estava, foram recebidos a tiros. Houve reação dos PMs e o rapaz acabou atingido. O jovem foi socorrido até o hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

“Mutante” já teria trocado tiros com a polícia de Marudá dias antes. A partir de uma consulta no sistema de informações penitenciárias, a polícia descobriu que o rapaz tinha três mandados de prisão preventiva em aberto. Portanto, ele era considerado foragido da Justiça. A polícia não informou quais crimes constavam na ficha de antecedentes do suspeito.