Munições de fuzil são encontradas em bolsa jogada em terreno em Ananindeua

Cerca de 25 munições de fuzil foram encontradas dentro de uma bolsa que estava em um terreno no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Os agentes chegaram até os itens após denúncia anônima relatando o caso, na sexta-feira (10/05). Buscas foram realizadas para tentar encontrar algum armamento, mas nada foi encontrado pelos agentes durante as diligências.

De acordo com informações do 6° Batalhão da Polícia Militar (6°BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional da Região Metropolitana (CPRM), os agentes foram informados via denúncia pelo número 181 que havia uma espécie de bolsa com munições em um loteamento. Os agentes foram até o local e constataram a veracidade ao encontrar a bolsa no terreno que pertencia a uma casa. Dentro do item estavam 25 munições calibre 5.56 de fuzil. Após a descoberta, os militares verificaram se havia armas no local, mas não encontraram nada.

As munições apreendidas foram apresentadas na Delegacia de Polícia do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Segundo a Polícia Militar, a instituição busca garantir a segurança da população por meio de ações, como as diligências realizadas para averiguar denúncias constantes nos dossiês dos disques denúncias, que são ferramentas de fundamental importância no compartilhamento de informações entre a comunidade e a Corporação.

Pelo número 181, é realizado o repasse de informações de maneira anônima, sobre atividades criminosas, como o tráficos de drogas e crimes de roubo, contribuindo, assim, para redução dessas atividades ilícitas. Além disso, também existe o número 190, voltado para situações de emergências, sendo necessário a resposta policial imediata.