Mulheres brigam em disputa por mototaxista e homens desapartam em rua de Viseu, no Pará

Duas mulheres adultas brigaram de socos e de puxões de cabelo em via pública no município de Viseu, no nordeste do estado. Especula-se que as agressões físicas foram motivadas pela disputa de um mototaxista, mas não se sabe se trata-se de um caso passional. O próprio mototaxista, que seria o alvo das duas mulheres, separou a luta corporal entre elas, com a ajuda de outros dois homens.

O episódio ocorreu na manhã da última segunda-feira (13), mas não foi registrado na polícia. Ainda que sem Boletim de Ocorrência (BO) e tendo sido desfeita no meio da rua, a briga das duas mulheres ganhou as redes sociais em Viseu, e mesmo em outros municípios, como Belém.

