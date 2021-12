VÍDEO: Mulher é presa após agredir idoso sem máscara durante voo

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, uma mulher iniciou uma confusão durante um voo, que ia da Flórida para Georgia, nos Estados Unidos, após exigir que outro passageiro colocasse a máscara dentro do avião. A mulher, identificada como Patricia Cornwall, foi presa pela polícia de Atlanta, na última quinta-feira (23). As informações são do portal IG.

Nas gravações, a mulher aparece ameaçando agredir o outro passageiro por conta da ausência da máscara. O homem argumenta que está comendo naquele momento e aponta para o fato de que a própria mulher estava com a baixa abaixada, na altura do queixo.

"Vou colocar a minha máscara quando você colocar a sua", responde a mulher. Além da briga, Patricia agride o homem com um soco e cospe no rosto do passageiro. Logo em seguida, os membros da tripulação intervêm e retiram a mulher de perto do homem.

Depois da aterrissagem, no aeroporto Hartsfield-Jackson, em Atlanta, os policiais recolheram depoimentos das testemunhas e levaram a mulher sob custódia.