Mulher trans é presa por matar ex-namorada na frente do filho da vítima

Crime teria sido motivado por ciúmes; vítima morreu após ser levada para UPA

O Liberal

Uma mulher trans de 25 anos foi presa em flagrante na noite do último sábado (17/1), em São Paulo. Ela é acusada de matar com golpes de faca sua ex-companheira, de 40 anos, na Rua Viana, no bairro Tremembé, zona norte da capital paulista. O crime ocorreu por volta das 19h.

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher — de nome social Ewellyn e registro de nascimento Ewerton Adalberto dos Santos — entrando na residência. A vítima, Ivia Stefania da Silva de Castro, estava sentada com uma criança no colo, mexendo no celular, instantes antes do ataque.

Ataque flagrado por câmeras e confissão

Ewellyn pega uma faca e acerta o pescoço de Ivia Stefania. A vítima cai no chão junto com a criança, e o pedido de socorro da mulher é captado pelas imagens. Após o ataque, a agressora arrasta Ivia pelos pés.

A suspeita ainda diz: "agora vou ligar para a polícia e dizer que fui eu". Além da criança que estava no colo de Ivia Stefania, uma outra criança saiu de dentro da casa e presenciou toda a cena do crime.

Resgate e desfecho trágico

A Polícia Militar (PM) foi abordada no local por Ewellyn, que confessou o crime e indicou o endereço. No local, a vítima foi encontrada sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ivia Stefania foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jaçanã. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.

Motivação e prisão preventiva

A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Ewellyn acreditava que Ivia Stefania mantinha contato com a mesma pessoa que ela.

O caso foi registrado como homicídio pelo 73º Distrito Policial (DP) do Jaçanã. A delegacia solicitou perícia no local do crime.

A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva da suspeita. Ewellyn permanece à disposição da Justiça.

Palavras-chave

Mulher trans

Mulher trans mata ex namorada

homicídio
Polícia
