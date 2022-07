Mulher tem casa invadida e é assassinada em Afuá, no Marajó

Uma mulher identificada somente como "dona Nilda" teve a casa invadida, foi ferida em várias partes do corpo e assassinada, em um crime violento que assustou moradores do município de Afuá, no Marajó. O crime foi registrado, na manhã desta quarta-feira (13), na Delegacia de Polícia Civil local. Com informações da página no Facebook O Portal do Marajó.

As primeiras informações são de que as pessoas já encontraram a mulher morta na casa dela que fica às margens do Rio Pirareuára, na área considerada rural de Afuá. Logo após o achado do corpo, a notícia correu entre os moradores.

Equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias Militar e Civil informaram que ao chegar no imóvel, de fato, constataram que Nilda não estava mais viva. Ela, segundo a polícia, tinha marcas de agressões em partes do corpo, entre elas, a cabeça tinha cortes e sangramentos.

A casa também estava bagunçada, a polícia avalia que a vítima brigou com o autor do homicídio. Ninguém foi preso, e a polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar o que aconteceu dentro da residência e tentar esclarecer o crime.

Não foram divulgadas, até então, informações sobre possíveis familiares de dona Nilda reclamando o corpo dela.