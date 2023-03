Mulher morre por suposto esfaqueamento em Marabá

No mesmo dia em que uma grávida foi vítima de esfaqueamento, em Conceição do Araguaia, outra mulher morreu esfaqueada, desta vez na comunidade da Vila Café, zona rural de Marabá. Sangela Sousa de Almeida foi encontrada pela família e pelos vizinhos, na quarta-feira, 29, agonizando sobre o próprio sangue, dentro de sua casa. Ainda não se sabe detalhes da morte, mas a presença de uma faca e um canivete ao lado da vítima podem sugerir o que causou as lesões.

Segundo informações do site Correio de Carajás, a mãe e a avó de Sangela, com quem ela morava, escutaram gritos vindos da parte externa da casa e, ao correrem para entender do que se tratava, se depararam com a jovem caída no chão. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma guarnição da Polícia Militar foram acionadas, mas a jovem não resistiu e morreu.

O local foi isolado e a equipe do Departamento de Homicídios da Polícia Civil também esteve presente para dar início às investigações do caso. As muitas perfurações no corpo da vítima abrangiam pescoço, peito e abdômen. A redação integrada de O Liberal solicitou nota à PC e aguarda retorno.