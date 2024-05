Mulher morre em acidente de moto no sudeste paraense

Uma mulher identificada como Albetiza Coelho morreu durante um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 7h30, em Eldorado do Carajás, no sudeste paraense. A vítima estava em uma motocicleta, que colidiu com outra no cruzamento das ruas Guajajara e Monte Alegre, no centro da cidade. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Civil e, portanto, não foi esclarecida.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando a viatura da corporação chegou ao local, a víti​m​a ainda estava viva. Moradores da área acionaram uma ambulância. O socorro chegou meia hora depois, o que provocou indignação na população.

VEJA MAIS

Albetiza e Eduardo José Alves da Conceição, o condutor da outra motocicleta envolvida no acidente, foram levados ao Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, para receberem os cuidados médicos. No entanto, minutos depois de ter dado entrada na unidade de saúde, a motociclista morreu. O estado clínico de Eduardo José não foi divulgado até a publicação desta reportagem.

O corpo de Albetiza, que trabalhava na área da educação municipal, foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, também no sudeste do estado, para necropsia. Os dois veículos foram encaminhados ao pátio da Delegacia de Polícia Civil, que deverá investigar o caso. As informações são do site Correio de Carajás.