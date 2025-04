Mulher morre e homem fica ferido após ataque com facão em Anapu; agressor é baleado pela PM

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após um ataque com facão ocorrido na manhã da última sexta-feira (18/04), em Anapu, no sudoeste do Pará. O caso é investigado como feminicídio e tentativa de homicídio pela Polícia Civil. A delegacia do município está investigando o caso.

Segundo informações preliminares, a vítima foi identificada como Kailane Silva Matos. Ela estava acompanhada de Diogo Santos Aguiar em um bar na Rua Beira Rio, por volta das 8h, quando ambos foram atacados com golpes de facão. O autor do crime foi identificado como Márcio Cleiton da Silva, companheiro de Kailane.

De acordo com relatos de testemunhas, Diogo foi o primeiro a ser atingido, mas conseguiu escapar e foi socorrido por moradores, sendo levado ao Hospital Municipal de Anapu. Kailane, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (16ª CIPM) foram acionados e encontraram o agressor ainda desferindo golpes contra a vítima. Conforme registro da ocorrência, Márcio Cleiton teria reagido à tentativa de prisão e tentado agredir os policiais, que efetuaram disparos para contê-lo. O suspeito foi atingido, socorrido e encaminhado ao hospital municipal, onde permanece em estado grave.

O facão utilizado no crime foi apreendido pela Polícia Militar e entregue à delegacia de Polícia Civil do município. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso.