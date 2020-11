Mulher mata marido agressor a facadas em Parauapebas, no sudeste paraense

Uma mulher é acusada de esfaquear e matar o esposo em Parauapebas, no sudeste paraense. Maria Luiza Vieira da Silva, de 18 anos, foi detida após assassinar Daury Vieira da Silva, de 25 anos, na noite da última quinta-feira (5). O crime ocorreu no bairro Vale do Sol.

De acordo com informações do site Pebinha de Açúcar, de Parauapebas, uma guarnição da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM) parou no local após perceber uma aglomeração de pessoas, que socorriam a vítima. O homem, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Mãe da acusada, Edinalva Silva Ferreira relatou que o genro era um homem agressivo com a esposa e sua filha, fruto de outro relacionamento. "Já estive na delegacia com ela e no Conselho Tutelar para tratar do caso da agressão dele contra a criança", lembra.

Edinalva ressalta ainda que a filha teria descoberto recentemente uma traição por parte de Daury Vieira, o que pode ter sido o motivo do crime.

A mulher foi encontrada e apresentada na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas junto com a faca usada no crime.