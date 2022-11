Mulher fica gravemente ferida após ser atingida por pneu que se soltou de caminhão; Vídeo

Uma mulher, identificada como Ana Cláudia Menezes de Oliveira, 43 anos, ficou gravemente ferida após ser atingida por um pneu que se soltou de um caminhão e saiu rolando em direção à calçada, em frente ao Terminal Rodoviário de Santarém, no bairro Esperança. O acidente aconteceu na tarde de sábado (26). O motorista do caminhão não parou para prestar socorro. A vítima tem suspeita de lesão cerebral. Com informações de O Impacto.

Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento que o pneu se solta do caminhão que trafegava pela avenida Cuiabá, atravessa a via e vai em direção a três pessoas que estão saindo de um veículo.

Ana Claúdia e mais um mototaxista estão parados na entrada da rodoviária, ao avistarem o pneu, ambos saem correndo, ocasião em que o pneu atinge a mulher em cheio. Ela acaba sendo lançada por cima de uma motocicleta e fica caída no chão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava por um viaduto próximo ao local do acidente e foi acionada por duas pessoas em um veículo.

“Imediatamente paramos lá, pranchamos, colocamos o colar servical e ela, convulsionando ao solo devido o trauma, que o pneu atingiu em cheio nela. Há suspeita de lesão cerebral por conta da convulsão’’, disse a enfermeira Adélia Gomes.

A vítima foi levada ao Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo em estado clínico considerado delicado. De acordo com outra vítima que saiu ilesa do incidente, o motorista não parou para prestar socorro, mas o proprietário do caminhão foi ao local e prometeu arcar com os prejuízos. A Polícia Militar esteve na área para realizar as diligências iniciais.

A redação integrada de O Liberal solicita mais informações sobre o caso à PM e à Polícia Civil do Pará (PC).