Mulher fica ferida após briga em frente de bar em Parauapebas

Uma confusão em frente a um bar terminou com uma mulher ferida na cabeça na madrugada deste sábado (13), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na avenida Bom Jardim, no bairro Bela Vista, em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar do Coringa”.

De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram a guarnição por volta das 3h30, relatando que havia uma mulher sangrando no local. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima, identificada apenas como Jane.

Testemunhas informaram que Jane discutiu com um homem e, durante a confusão, o filho dela tentou intervir. Todas as pessoas envolvidas apresentavam sinais de embriaguez. Na tentativa de separar a briga, a mulher acabou atingida na cabeça, sofrendo um ferimento com sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, Jane foi encaminhada, acompanhada do filho, ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde recebeu atendimento médico.