Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher fica ferida após briga em frente de bar em Parauapebas

Ela vai foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde recebeu atendimento médico

O Liberal
fonte

Mulher fica ferida após briga em frente a bar em Parauapebas. (Reprodução)

Uma confusão em frente a um bar terminou com uma mulher ferida na cabeça na madrugada deste sábado (13), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na avenida Bom Jardim, no bairro Bela Vista, em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar do Coringa”.

De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram a guarnição por volta das 3h30, relatando que havia uma mulher sangrando no local. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima, identificada apenas como Jane.

Testemunhas informaram que Jane discutiu com um homem e, durante a confusão, o filho dela tentou intervir. Todas as pessoas envolvidas apresentavam sinais de embriaguez. Na tentativa de separar a briga, a mulher acabou atingida na cabeça, sofrendo um ferimento com sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, Jane foi encaminhada, acompanhada do filho, ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde recebeu atendimento médico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mulher fica ferida após briga em frente a bar em Parauapebas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de promover rinha de galos em Vigia

A legislação brasileira estabelece pena de três meses a um ano e multa para quem comete esse crime

13.09.25 18h33

HONRA

No Pará, 35 casos de calúnia e difamação são registrados por dia

“Internet não é terra sem lei”, diz a delegada Jacyara Sarges, da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil do Pará

13.09.25 18h00

POLÍCIA

Mulher fica ferida após briga em frente de bar em Parauapebas

Ela vai foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde recebeu atendimento médico

13.09.25 17h56

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de estuprar menina de 10 anos em Água Azul do Norte

Uma conhecida do suspeito o convenceu a comparecer à delegacia

13.09.25 16h48

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

VIOLÊNCIA

Câmera de segurança registra ataque a tiros em Itaituba; vítima morreu no hospital

O crime foi praticado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta

13.09.25 8h42

CRIME

Baleado dentro do carro, homem morre em hospital de Itaituba neste sábado

A vítima viajava no banco de trás do veículo quando foi alvejada

13.09.25 11h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda