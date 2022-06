Mulher em situação de rua é morta com tiros e golpes de faca em Conceição do Araguaia

Nesta sexta-feira (3), uma mulher em situação de rua, identificada como Mariana de Fátima Sales, 26 anos, foi morta a tiros e golpes de faca, em Conceição do Araguaia, no Sul do Pará. Os moradores das proximidades do setor São Luiz II, onde ocorreu o assassinato, relataram que ouviram quatro disparos durante a madrugada.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local onde o corpo foi encontrado pela população. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil (PC) e serviço funerário, que fez a remoção do cadáver. Até o momento, a polícia não encontrou testemunhas do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia. Um inquérito deverá ser instaurado para esclarecer as circunstâncias do crime.

De acordo com o Portal "Correio - o portal de Carajás", este é o segundo caso em uma semana em Conceição do Araguaia que uma pessoa em situação de rua é assassinada violentamente. No último sábado (28), um homem também foi assassinado, ele tinha lesões na cabeça e foi encontrado com a calça abaixada. No entanto, de acordo com a PM, ele não tinha documentos, não conseguiram identificá-lo.

