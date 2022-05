Homem é atraído e morto em residência; três pessoas foram presas

​Um homem, identificado apenas pelo prenome Arnaldo, foi assassinado na noite desta segunda-feira (30), na Vila Cruzeiro, em Conceição do Araguaia, na região sudeste do Pará. As informações apuradas preliminarmente pela polícia são de que a vítima teria sido atraída por uma mulher para uma residência. No imóvel, outras quatro pessoas, entre elas uma adolescente que não teve idade revelada, já estariam aguardando para anunciar o assalto.

Três envolvidos, maiores de idade, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante. Os suspeitos receberam voz de prisão e encontram-se à disposição do Poder Judiciário.

VEJA MAIS

Buscas são realizadas para localizar os demais envolvidos no caso, a princípio investigado como latrocínio, quando se mata para roubar. A polícia não detalhou o que foi levado da vítima.

Nas redes sociais, moradores de Conceição do Araguaia lamentaram a morte do homem. “Lamentável. Era uma boa pessoa. Descanse em paz!”. “Vivia trabalhando na roça para ter um fim tão difícil e dolorido para a família”, escreveram as pessoas. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para apurar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.