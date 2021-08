Foragido da Justiça de Mato Grosso, homem é preso em Conceição do Araguaia

Foragido da Justiça do Estado de Mato Grosso, Mário Sérgio Vidal, 44 anos, foi preso em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A detenção dele ocorreu na sexta-feira (27). O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Porto Alegre do Norte, distante 984 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Mário Sérgio estava foragido desde 1º de agosto de 2018. As informações são do Correio de Carajás.

Após uma denúncia anônima, uma guarnição do 22º Batalhão da Polícia Militar “5 de Março”, que atua na localidade conhecida como Alacilândia, se deslocou até a PA-287, entre Conceição do Araguaia e Redenção, no trecho da ponte sobre o rio Arraia. O suspeito estava trabalhando em uma empresa responsável recuperação da rodovia. Ao ser abordado, confessou ter várias passagens pela polícia e que estaria respondendo, na Justiça, por diversos delitos.

O acusado foi, então, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia. Lá, os policiais descobriram que havia, contra ele, um mandado de prisão, em que é acusado de roubo. O delegado Lincoln César, que responde pela Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, informou à reportagem que, agora, o acusado será encaminhado para o sistema penitenciário do Estado do Pará. Ele ficará preso à disposição da Justiça, que já o havia condenado a seis anos e seis meses de reclusão.