Mulher é presa por suspeita de matar o companheiro no interior do Pará

Uma mulher foi presa, em flagrante, por suspeita de matar o companheiro, no município de Pacajá, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Washington Araújo de Sousa. O crime ocorreu na noite de domingo (29). A arma do homicídio é uma faca de cozinha. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, a mulher alegou legítima defesa.

Ela contou que vivia em união com Washington Araújo há pouco mais de seis anos e que era vítima de agressões físicas e verbais. Na noite de domingo, o casal estava na residência localizada na rua Getúlio Vargas, no bairro Novo Horizonte, quando, segundo essa versão, Washington começou a agredi-la com socos e, inclusive, tentou enforcá-la ao pressionar seu pescoço contra a parede.

VEJA MAIS:

Ela afirmou que, para se defender, pegou uma faca e desferiu um golpe em Washington. Em seguida, pediu ajuda para socorrê-lo. O homem foi levado ao Hospital Municipal de Pacajá, mas não resistiu ao ferimento. A suspeita foi detida ainda na noite de domingo e conduzida à Delegacia de Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informa que uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de homicídio e está à disposição da Justiça.